Ford montuje innowacyjne filtry z ochroną przed wirusami

Za oknem coraz cieplej. Ford rozpoczął akcję – Klimatyzacja Dezynfekcja Pro. Klimatyzacja już od jakiegoś czasu nie jest zarezerwowana wyłącznie dla drogich, wybranych modeli. Stała się nieodzownym elementem wyposażenia niemal każdego nowego pojazdu. W ramach Akcji Klimatyzacja Dezynfekcja Pro w serwisie Forda można przeprowadzić kontrolę szczelności klimatyzacji, sprawdzą działanie wszystkich podzespołów funkcjonalnych oraz wykonają próbę sprawności technicznej i wydajności chłodzenia. Zostanie również przeprowadzona dezynfekcja parownika i ozonowanie całego układu klimatyzacji. W przypadku parownika procedura czyszczenia jest niezwykle ważna. Urządzenie to odpowiada między innymi za pochłanianie ciepła z wnętrza samochodu, odparowywanie czynnika chłodniczego, utrzymywanie odpowiedniego poziomu wilgoci oraz oczyszczanie powietrza. Regularna dezynfekcja całej klimatyzacji daje pewność, że w układzie nie pojawią się grzyby i bakterie niebezpieczne dla zdrowia podróżujących – nie tylko alergików.

Ford przedstawia dane, z których wynika, że alergicy narażeni są na większe o 30 proc. niebezpieczeństwo wypadku samochodowego – np. kichnięcie przy prędkości 80 km/h oznacza jazdę przez 25 metrów z zamkniętymi oczami. Żeby temu zapobiec firma oferuje dwa rodzaje filtrów pochłaniających zapachy: Ford Odour Filter oraz nowość – zupełnie innowacyjny filtr pochłaniający zapachy Ford Odoru Filter Plus. Zapewnia on znacznie lepszą ochronę przed cząsteczkami kurzu podrażniającymi płuca, zapachem spalin, pyłkami oraz agresywnymi gazami niż konwencjonalne filtry. Dodatkowo w ofercie Forda pojawi się filtr Ford micronAir proTect Filter. Zapewnia on najlepszą możliwą ochronę przed wirusami wewnątrz pojazdu.