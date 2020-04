Sprzedaż aut w kwietniu: 20 dni minęło i jest coraz gorzej

Jak pokazuje analiza przeprowadzona przez IBRM Samar spadki rejestracyjne w kwietniu nie zwalniają. W tym okresie na rynek trafiło łącznie 10 342 pojazdów o DMC do 3,5 tony, co stanowi spadek rejestracji o -69,93 proc. w porównaniu do tego samego okresu sprzed roku. Jeżeli rozdzieli się te dane na samochody osobowe i dostawcze o DMC do 3,5 tony to wyniki tym bardziej nie są pocieszające. Okazuje się, że po 20-dniach kwietnia udało się zarejestrować 8916 aut osobowych oraz 1426 pojazdów dostawczych. Tym samym spadki wynoszą odpowiednio -71,09 proc. r/r oraz -59,84 proc. r/r.

Poniżej dalsza część artykułu