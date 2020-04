Audi włącza się do walki z koronawirusem

Działania podejmowane przez Audi wpisują się w ideę akcji #AudiTogether. Cztery pierścienie prezentują swoją postawę jako firmy w obliczu wspólnego wyzwania związanego z epidemią. Hasło „We are in this together” oznacza solidarność i wspólnotę marki, pracowników i fanów Audi z całego świata. Inicjatywie tej towarzyszą różne aktywności, do których można dołączyć. Pierwszą z nich jest #FourRingsChallenge, w którym każdy może przedstawić swoje kreatywne pomysły dotyczące wyglądu czterech pierścieni z logo Audi. W ciągu najbliższych kilku dni uruchomione zostaną kolejne aktywności na kanałach Audi w social mediach. Więcej szczegółów o FourRingsChallenge można znaleźć na Facebooku Audi Polska.