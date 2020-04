Pierwsze koncerny wznawiają produkcję w Europie

W odniesieniu do działań rządów, można przytoczyć Niemcy. Kanclerz Angela Merkel omawia z przywódcami landów możliwe kroki w celu złagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, które mają wpłynąć na to, kiedy i jak firmy takie jak Daimler, Audi i BMW mogą wznowić produkcję w swoich fabrykach. Biorąc pod uwagę pierwsze działania związane z przywracaniem produkcji, można się spodziewać, że za Audi, Renault i Hyundaiem pójdą również inne marki. Tym samym jest szansa, że przez najbliższe miesiące produkcja pojazdów i komponentów do nich wróci do względnej normalności.