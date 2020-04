Nowa aplikacja, którą zapłacisz za parkowanie w Warszawie

Opłacenie parkowania w płatnej strefie za pośrednictwem smartfona nie jest nowością. Jest to wygodna opcja, która umożliwia nie tylko szybsze rozliczenie parkowania, ale też uiszczenie opłaty za realny czas parkowania. Do tej pory w Warszawie taką czynność można było wykonywać za pośrednictwem m.in. aplikacji SkyCash. Jednak w ramach zorganizowanego przetargu przez Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) do tego grona dołącza druga aplikacja – moBILET. – Ten rynek jest nam dobrze znany, gdyż od kilku lat użytkownicy chętnie kupują w naszej aplikacji bilety komunikacji miejskiej w Warszawie. Jesteśmy też liderem rynku mobilnych płatności za bilety komunikacji miejskiej w Polsce – mówi Andrzej Ankudo-Jankowski, dyrektor firmy Mobile Traffic DATA Sp. z o.o.

