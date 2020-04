Niemcy: Pracę w motoryzacji może stracić nawet 100 tys. osób

Ostatnie lata nie były łaskawe dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Diselgate oraz przejście na e-mobilność przynosi ogromne straty sprzedażowe producentom. Do tego teraz pojawił się koronawirus, który dolał oliwy do ognia. Ekspert spodziewa się, że moce produkcyjne przy obecnie panującej sytuacji będą zbyt duże w najbliższej przyszłości. – W związku z korona-kryzysem z dnia na dzień powstaje nadwyżka 1,3 miliona pojazdów w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym – powiedział Dudenhöffer Welt Am Sonntag i dodał – Oczekuje się, że w 2020 r. produkcja samochodów w Niemczech spadnie do 3,8 mln pojazdów. Zmniejszenie produkcji z poziomu 5,1 miliona sztuk w 2019 roku, do 3,8 miliona sztuk może doprowadzić do masowych zwolnień. Według Dudenhöffera pracę w tym sektorze (w niemieckich fabrykach zatrudnia się ok. 830 tys. ludzi) może stracić nawet 100 tys. pracowników.