Volkswagen przetrwa kryzys bez rządowych dotacji

Celem Volkswagena w czasie kryzysu jest utrzymanie dobrej kondycji finansowej. Dyrektor finansowy chce przez to zmniejszyć wypłaty dla pracownikóe oraz poddać wszystkie programy, inwestycje, usługi doradcze i innych rzeczy do bardzo krytycznego przeglądu. Oficjalnie nie planuje się sprzedaży przyległych grupie Vokswagena marek. Przepływy pieniężne gwałtownie się zmniejszyły z powodu braku sprzedaży aut, dlatego musimy się ograniczyć do tego, co jest naprawdę w tej chwili najbardziej istotne – powiedział Frank Witter. Ważne kwestie, takie jak rozszerzenie kompetencji w zakresie oprogramowania i elektromobilność, nie mają na tych oszczędnościach ucierpieć, ale inne projekty będą kwestionowane. Witter nie chce również nic zmieniać w wypłacie dywidendy. Propozycja wypłacenia akcjonariuszom 35-procentowego wzrostu dywidend za rok budżetowy 2019 jest nadal aktualna.