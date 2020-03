Bosch ma szybki test na koronawirusa. Wynik w 2,5 godziny

Bosch Healthcare Solutions wraz z Randox Laboratories Ltd. firmy z północnej Irlandii zajmującej się technologią medyczną opracował jeden z pierwszych na świecie w pełni zautomatyzowanych molekularnych testów. Ma być stosowany w placówkach medycznych, takich jak gabinety lekarskie, szpitale, laboratoria lub ośrodki zdrowia. W różnych testach metoda zaproponowana przez Boscha dała wyniki z dokładnością ponad 95 procent. Obsługa analizatora o nazwie Vivalytic jest zaprojektowana w taki sposób, aby był prosty w użyciu i możliwy nawet personel medyczny, który nie został specjalnie przeszkolony. Za pomocą jednego analizatora można wykonać do dziesięciu testów w ciągu 24 godzin.

Bosch opracował Vivalytic w zaledwie sześć tygodni. Nowy tester diagnozuje pacjentów z koronawirusem SARS-CoV-2 w czasie krótszym niż 2,5 godziny. Dodatkową zaletą jest to, że test można przeprowadzić bezpośrednio w miejscu leczenia klinicznego. W ten sposób eliminowane są czasochłonne trasy transportu. Przy obecnie stosowanych testach pacjenci w najlepszym wypadku muszą oczekiwać na wynik od jednego do dwóch dni. To nie jedyna firma z branży motoryzacyjna starająca się pomóc w czasie pandemii. W USA Tesla, General Motors i Ford chcą uruchomić produkcję respiratorów.