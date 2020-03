Rusza sezon na budowach dróg. Może mieć dramatyczny przebieg

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w trakcie przerwy trwającej od połowy grudnia 2019 r. do połowy marca 2020 r. oddano do ruchu 12 odcinków nowych tras o łącznej długości 161 km. Podpisano także 8 kontraktów w sumie na 127 km oraz otwarto oferty przetargowe obejmujące dziewięć budów – łącznie 120 km. W ostatnich trzech miesiącach udało się m.in. zbudować część mostu przez Wisłę w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy S2 oraz wydłużyć tunel pod Małym Lubniem na prowadzącej do Zakopanego trasie S7, gdzie do przebicia drugiej nitki pozostało już niespełna ćwierć kilometra.

Plany GDDKiA związane z realizacją Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 zostały uzupełnione o 7 obwodnic znajdujących się do tej pory na liście rezerwowej z powodu braku finansowania. Zakończony został także wstępny etap przygotowań do budowy dużej obwodnicy wokół Warszawy: GDDKiA ma już gotowe tzw. studium korytarzowe. To wyznaczony korytarz, szeroki na 5 kilometrów którym ma pobiec trasa. Za trzy lata ma być wskazany wybrany do realizacji wariant, za pięć lat – ogłoszony przetarg na projekt i roboty budowlane. Inwestycja budzi jednak masę protestów zarówno ze strony lokalnych samorządów jak i mieszkańców terenów, którymi miałaby pobiec obwodnica. To może znacząco zmienić harmonogram prac.