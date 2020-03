W miastach zawieszane są opłaty za parkowanie, ale nie we wszystkich

Od poniedziałku (16 marca 2020 roku) w niektórych miastach Polski nie trzeba płacić za parkowanie. Takie ułatwienie dla mieszkańców wprowadzono w Krakowie, Gdyni, Tychach czy Wieliczce. Decyzje te podyktowane są obecną sytuacją pandemii koronawirusa. Za zawieszeniem opłat za parkowanie przemawiają dwa podstawowe argumenty. Pierwszym z nich jest uniknięcie konieczności korzystania z parkometrów, na których często trzeba wystukać numer rejestracyjny, podać kwotę, zapłacić i odebrać bilet. Tym samym jest to potencjalne źródło zarażenia się. Oczywiście można korzystać z dedykowanych aplikacji, ale nie każdy kierowca ją posiada. Drugim argumentem jest ograniczenie podróżowania komunikacją miejską. Jest to z pewnością jedno z zagrożeń, gdyż każdego dnia autobusami, metrem czy tramwajami podróżują tysiące osób, dotykając praktycznie wszystkiego. Tym samym jest to wręcz siedlisko wirusów.

