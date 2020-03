Staje europejska motoryzacja

Nie pracują także fabryki Renaulta Nissana w Barcelonie oraz Seata w katalońskim Martorell. Praktycznie już we wszystkich firmach motoryzacyjnych powstały specjalne zespoły zajmujące się wyłącznie wpływem koronawirusa na ich działalność. Grupa PSA powołała taki zespół jako pierwsza, jeszcze w końcu lutego . Mówił o tym w rozmowie z moto.rp.pl Maxime Picat, wiceprezes PSA. Fabryki Grupy PSA w Miluzie i Madrycie już wygasiły produkcję. Od 17 marca oprócz Gliwic zamknięte zostaną na dwa tygodnie zakłady we francuskim Poissy, Rennes i Sochaux, w hiszpańskiej Saragossie oraz w Eisenach i Ruesselsheim w Niemczech oraz zakład Vauxhalla w Ellesmere Port w Wlk Brytanii. We środę staną fabryki we francuskim Hordain, w Vigo w Hiszpanii oraz w portugalskim Magualde. Do czwartku, 19 marca będzie trwała produkcja w Luton w Wlk Brytanii i w Trnavie na Słowacji.

