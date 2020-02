Nie będzie salonu samochodowego w Pekinie

Organizatorzy Międzynarodowej Wystawy Motoryzacyjnej w Pekinie przełożyli to wydarzenie z powodu wybuchu koronawirusa. Jak napisano na stronie internetowej decyzja została podjęta ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo odwiedzających i uczestników. Niektóre media informowały, że może to nastąpić już kilka dni temu. Póki co nie ma nowej daty targów, które powinny się odbyć w dniach 21-30 kwietnia.

