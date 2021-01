Główna ulica Warszawy otrzyma ścieżkę rowerową

Nowa ścieżka rowerowa ma powstać wzdłuż placu Defilad – poinformował ZDM. Od północnej strony zostanie połączona ona do istniejącej infrastruktury rowerowej na rondzie Dmowskiego. Dodatkowo w ramach przetargu modernizacji poddany zostanie również chodnik, a na jezdni pojawią się miejsca parkingowe. Z początkiem roku zostały otworzone oferty do przetargu związanego z modernizacją ul. Marszałkowskiej. Do konkursu zgłosiły się trzy firmy. Wszystkie zaoferowały kwoty mieszczące się w przedziale 2,6-2,9 mln zł brutto. Najtańszą złożyła firma Adrog z Warszawy (2,643 mln zł). Pozostałe propozycje są od firm: Planeta (2,895 mln zł) oraz Instal-Nika (2,717 mln zł). Obecnie trwa proces ich analizy.

