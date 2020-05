Leasing wyhamował od początku roku, a będzie jeszcze gorzej

– Przezwyciężenie obecnego kryzysu może zając więcej lat niż potrzebowaliśmy w przypadku kryzysu z 2008r – uważa Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Dziś już wiemy, że uderzenie pandemii COVID-19 w gospodarkę będzie bardzo destrukcyjne na poziomie nastrojów społecznych i w kwestii zaufania do przyszłości. Mocno uderzy w ufność konsumencką i plany inwestycyjne przedsiębiorców. Z drugiej strony przyjęty Pakiet Mobilności będzie długotrwałym czynnikiem ograniczającym rozwój polskich firm transportowych. W ciągu najbliższych miesięcy powoli będziemy kończyć perspektywę unijną z lat 2014-2020. Wydatkowanie będzie co prawda trwało do 2023 roku, ale już przy coraz niższych wolumenach inwestycji współfinansowanych z UE (szczyt minęliśmy w 2019 roku). Uruchomienie ogromnych programów pomocowych w perspektywie 2-3 lat doprowadzi do dużych napięć budżetowych i spowolnienia wzrostu i niewielkiej recesji w strefie euro. Reasumując powrót do poziomu finansowania sprzed kryzysu może zająć więcej czasu niż miało to miejsce po kryzysie finansowym z 2008 roku. Wówczas poziom finansowania z 2008 roku przekroczyliśmy w 2013r.