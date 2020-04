Motocyklowa karetka do walki z koronawirusem rodem z Indii

Marka Hero MotoCorp przekazała władzom Indii 60 pojazdów szybkiego reagowania do walki z pandemią wirusa SARS CoV-2. To praktyczna trzykołowa karetka. Jak się okazuje przydatna zwłaszcza na obszarach wiejskich gdzie potrzebny jest szybki transport pacjentów do szpitali z daleko położonych miejscowości. Pojazdy to produkt indyjskiej marki Hero MotoCorp, założonej w 1984 roku. Motocykle z silnikami o pojemności 150 cm3 mają doczepiony wózek boczny, który został tak zaprojektowany, aby mógł pomieścić pacjenta w pozycji leżącej, apteczkę, butlę tlenową, gaśnicę i syrenę. To chyba jedna z najbardziej oryginalnych karetek jakie są w użyciu.

