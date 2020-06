BMW zaczyna oszczędzać. Zwolnienia i krótszy czas pracy

W zależności od źródła BMW chce zredukować od 6000 do 10 000 miejsc pracy. Na początek odejść mają starsi pracownicy, którzy wcześniej otrzymają swoje odprawy i będą mogli przejść na emeryturę. – Redukcję załogi chcemy zakończyć do końca roku – powiedział rzecznik BMW. Póki co marka wykluczyła zwolnienia przeprowadzone poza tymi ugodowymi. Większość redukcji miejsc pracy nastąpi w niemieckich zakładach.

