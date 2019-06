Stefan Baldauf: Zawód - łowca prototypów

Strzałem w dziesiątkę było zdjęcie prototypu Audi A7, którego udało mi się sfotografować na rok przed prezentacją bez żadnego maskowania – Stefan Baldauf, specjalizujący się w fotografowaniu prototypów.

Fotografujesz prototypy samochodów? Czy to jest regularny zawód? Twoja stała praca?

Tak, ale na pewno nie jest to typowa praca. Każdego dnia jesteś gdzie indziej, nie jedziesz do tego samego biura, nie masz do czynienia z tymi samymi ludźmi. U mnie często cały proces pracy odbywa się bardzo spontanicznie.

Stefan Bauldaf.

Jak długo już się tym zajmujesz?

Tak się złożyło, że w czasach mojej młodości mieszkaliśmy niedaleko toru wyścigowego Nurburgring gdzie testuje się prototypy. Więc po szkole, zamiast na boisko czy do domu chodziłem pod ogrodzenie toru i robiłem zdjęcia. Na początku po prostu liczyłem na farta, że akurat dzisiaj, tu i teraz będą miały miejsce testy jakiś prototypów. Z czasem pojawiło się więcej kontaktów, wiedzy i świadomości kiedy, kto i czym będzie jeździł.

Kiedy wpadłeś na to, że to może być Twoja praca?

Na początku pomógł mi ojciec, który zdobył kontakty do różnych redakcji. Długo nie musiałem czekać na to, żeby któraś z redakcji zgłosiła się, że chce kupić moje zdjęcie. Zarobiłem tyle, że zwrócił się zakup apartu. Pomyślałem, że tak można zarabiać całkiem niezłe pieniądze. Na początku jednak było to hobby. Z czasem redakcje zaczęły same się do mnie zwracać czy mógłbym dostarczyć zdjęcie konkretnego prototypu i tak, z czasem przeszło to w zajęcie codzienne. Poza tym uświadomiłem sobie, że nie chcę siedzieć każdego dnia w biurze, a ta różnorodność miejsc i sytuacji dobrze mi robi.

Skąd wiesz gdzie w danym dniu musisz być? Gdzie pojawi się taki, a nie inny prototyp. Gdzie warto czekać?

Dzisiaj procentuje moje doświadczenie zdobywane przez jeżdżenie, przyglądanie się, szukanie i czekanie przy torach testowych czy biurach rozwoju. Trwało to trochę zanim rozpracowałem kto, gdzie i kiedy testuje, którą bramą wyjeżdżają zamaskowane auta, jaką jeździ trasą.

Dzisiaj lepiej być w Stuttgarcie i czekać na Porsche czy w Monachium czaić się na BMW?

Tu procentuje wyłącznie doświadczenie i porównywanie tego co działo się poprzednich latach. Dzisiaj bardzo pomocny jest też internet. Każdy ma aparat i widząc prototyp robi mu zdjęcie, chwilę później wrzuca je do sieci. Śledzę więc różnego rodzaju grupy, fora czy hasztagi.

Ile najdłużej czekałeś w jednym miejscu na zrobienie zdjęcia?

Czasami trwa to nawet tydzień. Oczywiście wracając na noc do hotelu. Dobrym przykładem jest Lamborghini Huracan. Przez tydzień jeździłem dziennie około 800 km. Objeżdżałem rejon, po którym powinien przemieszczać się prototyp. No i w końcu udało. Tak więc w tym zawodzie cierpliwość popłaca. Jest bardzo mało samochodów, których nie udaje się sfotografować w fazie testów zanim pojawią się na oficjalnych zdjęciach, ale też takie się zdarzają np. Bugatti Chiron. Mimo wielu prób nie zrobiłem zdjęcia przed oficjalną prezentacją.

Ile kilometrów robisz w roku?

Trafiają się lata, w których przejeżdżam ponad 100 tysięcy kilometrów. Standard to 80 tysięcy km w roku. Dużą cześć zimą. Odległości, które trzeba pokonać pomiędzy kolejnymi miejscami w Skandynawii są dużo większe niż gdzie indziej. W ciągu dnia bez problemu przejeżdżasz 300, a czasami nawet i 500 km.

Jak daleko możesz się posunąć żeby zrobić zdjęcie prototypu?

Przede wszystkim musisz przestrzegać przepisów, które obowiązują w danym kraju. Musisz dobrze wiedzieć co ci wolno, a co nie. Tak żeby wykorzystać każdą możliwość. Jeśli chcesz odnieść sukces musisz dochodzić do limitów. Swoich i prawnych. Jednak absolutnie nie można ich przekraczać. Nie wolno dotykać prototypów, otwierać drzwi czy ich odsłaniać. Są kraje gdzie stojąc w miejscu publicznym nie można robić zdjęć czegoś co znajduje się na prywatnym terenie, posesji lub torze testowym. Dobrym przykładem jest Maranello gdzie nie wolno fotografować przez płot na teren fabryki czy toru. Oczywiście są tacy co robią tam zdjęcia, ale lepiej być bardzo ostrożnym. Dużo łatwiej jest w Skandynawii. Tam można praktycznie swobodnie się poruszać. Do momentu kiedy nie trafisz na szlaban na drodze możesz wejść niemal wszędzie. Wszystkie zamarznięte jeziora, na których odbywają się testy to teren publiczny.

Kiedy już wypatrzysz prototyp i robisz mu zdjęcie i jesteś zauważony przez kierowcę testowego czy inżyniera, który nim jedzie jak oni reagują?

Różnie. Jedni zwalniają, drudzy wciskają pedał gazu w podłogę i robią wszystko żebyś nie zrobił zdjęcia. Kiedy wypatrzą cię z daleka zawracają lub zmieniają trasę. Niektórzy nas fatografów lubią inni nienawidzą. Taka zabawa w kotka i myszkę.

Twoje najcenniejsze zdjęcie?

Jest kilka, które były strzałem w dziesiątkę. Audi A7, którego udało mi się sfotografować na rok przed prezentacją bez żadnego maskowania to było właśnie takie zdjęcie. Odbyło się to w miejscu, o którym nawet dzisiaj moja konkurencja, czyli inni fotografowie nie mają pojęcia gdzie to zdjęcie powstało. Po tej fotografii odezwało się do mnie Audi, które podejrzewało, że ktoś wpuścił mnie na teren zakładu, ale te zdjęcia zrobione były z zewnątrz. Po kilku miesiącach odkryli gdzie robiłem te zdjęcia. Dobrym strzałem były też fotografie Phantoma Cabrio pierwszej generacji. Rolls Royce ogłosił wtedy, że rezygnuje z kabrioletu, ale podczas mojej wizyty w Monachium wyjechał niespodziewanie zamaskowany model z otwieranym dachem.

Czy zdarza się, że zadzwoni do Ciebie ktoś z firmy motoryzacyjnej żebyś nie publikował tej czy innej fotografii prototypu i chce Ci zapłacić nieco więcej niż oferują wydawnictwa?

Zdarza się, ale nie chcę podawać marek czy zbytnio rozwijać tego wątku (śmiech), chyba sam rozumiesz…

A w drugą stronę, sytuacja gdzie dostajesz informację, że w konkretnym miejscu pojawi się jakiś prototyp?

Jasne, że trafiają się również i takie ustawki (śmiech)… Jednak to raczej rzadkość.

Czy zrobiłeś kiedyś zdjęcie prototypu, który był tak zamaskowany, że nie miałeś pojęcie co to za marka i model?

Jasne, że tak. Jeśli nie wiesz jaki model uwieczniłeś na zdjęciu to zaczynasz od numeru rejestracyjnego. Później przyglądasz się w jaki sposób auto jest zamaskowane. Każdy z producentów robię to inaczej, w swój specyficzny sposób. Ciężej jest przy azjatyckich czy amerykańskich markach.

Która z marek najlepiej skrywa swoje tajemnice?

Zdecydowanie Volkswagen. Przykładają się najbardziej żeby jak najmniejsza liczba osób zobaczyła ich zamaskowane prototypy. Jeżdżą w nocy, wybierają bardzo odległe i trudno dostępne lokalizacje. Do końca prac nad samochodem maskowanie zmienia się najwyżej raz. Inni, jak BMW czy Mercedes przez okres dwóch lat kilkakrotnie zmieniają poziom maskowania. Poza tym inne marki dużo częściej poruszają się po drogach publicznych niż Volkswagen.

Mimo to udało ci się jakoś sfotografować ósmą generację Golfa praktycznie bez maskowania?

– Tak, ale Volkswagen robi to bardzo sprytnie. Mają kilkanaście miejsc w Europie, w których testują po raptem kilkanaście dni w roku. Nigdy nie wiesz gdzie są czy będą. Trzeba od czasu do czasu się w tych miejscach pojawić, jednak bez żadnej pewności, że cokolwiek się uda. Jeśli jesteś we właściwym miejscu o właściwej porze to masz szóstkę w totka. Zdjęcia Golfa, o których wspomniałeś powstały na polnej drodze. Kolumna jechała tak żeby jej nikt nie zauważył i nie poruszać się wśród innych uczestników drogi.

Ciemne strony tego zawodu?

Jesteś bardzo dużo w drodze, często sam w dzikich miejscach i przy ekstremalnych temperaturach. Od minus 35 do plus 45.