Branża szykuje się do wznowienia produkcji

Najpierw ruszą zakłady wytwarzające części i komponenty, potem fabryki samochodów. Rozmrażanie polskiej motoryzacji zacznie się w przyszły poniedziałek.

Po miesięcznej przerwie produkcję dwa dni temu wznowiła Odlewnia Volkswagen Poznań. Na razie zakład pracuje przy wykorzystaniu jednej czwartej zdolności produkcyjnych. – Stopniowy rozruch odlewni ma zapewnić dostawy części niezbędnych do produkcji samochodów różnych marek koncernu – informuje Thomas Kreuzinger-Janik, dyrektor odlewni. W pozostałych zakładach Volkswagena Poznań – fabrykach samochodów w Poznaniu, Wrześni i w Swarzędzu – produkcja ruszy w poniedziałek 27 kwietnia. Tam również rozruch będzie następować etapami. Wielkość produkcji ma być uzależniona od dostępności części i rozwoju sytuacji na rynkach. Poniżej dalsza część artykułu

Maski i okulary

Do wznowienia produkcji już przygotowany jest zakład Opla w Gliwicach, ale w sprawie konkretnego terminu trwają jeszcze konsultacje. Wiadomo natomiast, że najpierw ruszy produkcja komponentów, więc tyska fabryka produkująca silniki zostanie uruchomiona wcześniej od fabryki samochodów w Gliwicach. W tej ostatniej właśnie zakończono przygotowania miejsc pracy dla zabezpieczenia przed koronawirusem: zaplanowano dezynfekcje powierzchni, narzędzi czy wózków widłowych. Zmiany zostaną rozsunięte, by pracownicy kończący i rozpoczynający pracę nie mijali się w przejściach. Wszyscy zatrudnieni otrzymają ochronne maseczki i okulary. Przed wejściem do zakładu mierzona będzie temperatura. Decyzje w sprawie fabryki fiata w Tychach mogą zapaść dzisiaj. Ale jego właściciel, koncern FCA, prawdopodobnie nie będzie się spieszyć. – Z nieoficjalnych informacji, jakie do nas dochodzą, wynika, że uruchomienie produkcji nastąpi dopiero w pierwszej połowie maja – mówi Wanda Stróżyk, przewodnicząca Solidarności w FCA Poland.

Problemem jest brak zamówień. W marcu sprzedaż aut we Włoszech spadła o 85 proc. W dodatku tamtejsze fabryki stoją z powodu epidemii. Po rozmowach z rządem włoska motoryzacja liczy, że uda się je uruchomić 4 maja. W tym samym dniu mogłyby ruszyć Tychy. Produkcja samochodów okazała się jednym z najbardziej poszkodowanych przez epidemię koronawirusa sektorów polskiej gospodarki. Jak podał we wtorek GUS, już w marcu spadek produkcji sprzedanej w sektorze pojazdów samochodowych, przyczep i naczep sięgnął 28,6 proc. To największy spadek spośród wszystkich działów przemysłu, a kwiecień okaże się jeszcze gorszy.

Czeka 90 proc.

Ale lockdown w branży dobiega końca. Za kilka dni produkcję wznawiać będą zakłady produkujące części i komponenty dla fabryk aut. Obecnie 90 proc. z nich stoi. – Większość przedsiębiorstw deklaruje powrót do pracy od 27 kwietnia – twierdzi Paweł Gos, prezes firmy Exact System zajmującej się kontrolą jakości w przemyśle samochodowym. Część firm przesuwa jednak uruchomienie linii na później. Przykładowo w środę 22 kwietnia miały ruszyć należące do Toyoty zakłady w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach wytwarzające silniki i skrzynie biegów. Teraz zdecydowano, że produkcja będzie wznawiana dopiero 4 i 5 maja. Na poprawę sytuacji liczą tymczasem importerzy samochodów. Od środy wydziały komunikacji muszą zapewnić możliwość ich rejestracji. Jak podał Instytut Samar, w pierwszych dziesięciu dniach kwietnia sprzedaż samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony zmalała o 64 proc. r./r. Z kolei liczba rejestracji używanych samochodów z importu spadła aż o 71,6 proc.

Fabryka Toyoty w Wałbrzychu.