Volkswagen: Serwisy w Polsce są czynne i zaopatrzone

Andreas Duebler, dyrektor działu After Sales w Volkswagen Group Polska, powiedział: „Pandemia i wprowadzone restrykcje dotykają nas na co dzień, ale wielu ludzi wciąż potrzebuje samochodu, żeby dojechać do pracy, zatroszczyć się o siebie i innych. Z samochodów marek należących do Grupy Volkswagen korzystają służba zdrowia, instytucje zajmujące się transportem chorych, a także firmy, które na co dzień produkują żywność i dostarczają ją do sklepów. Oprócz nich wiele innych instytucji, które w czasach pandemii pracują na najwyższych obrotach i są zależna od własnych środków transportu. Nasz zespół utrzymuje ciągłość zaopatrzenia i dostarcza oryginalne części zamienne do wszystkich serwisów w Polsce”.