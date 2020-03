Spadki zamówień i przerwy w produkcji rujnują branżę motoryzacyjną

To będzie dramatyczny rok dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Zatrzymanie wskutek epidemii produkcji w europejskich fabrykach samochodów już bardzo mocno przekłada się na produkcję w Polsce części i komponentów, odpowiadających za ponad 45 proc. motoryzacyjnego eksportu. Według opublikowanego w poniedziałek raportu firmy analitycznej AutomotiveSuppilers.pl, niemal wszyscy dostawcy zawiesili działalność. Jedynie nieliczni produkują dla klientów w Chinach lub w Turcji. – Pierwsze redukcje miejsc pracy są już za nami. Praktycznie do zera spadła liczba pracowników tymczasowych w przemyśle motoryzacyjnym – mówi Rafał Orłowski, partner w AutomotiveSuppliers.pl. Fala grupowych zwolnień w sektorze jest już praktycznie nieuchronna. W firmach, które przez brak produkcji zaczną tracić płynność finansową, należy się spodziewać fali upadłości. Zdaniem Orłowskiego, nieznana jest tylko jej skala.

Nie wiadomo, jak długo potrwają przestoje w polskich fabrykach samochodów. W połowie marca stanęła produkcja w zakładach FCA w Tychach oraz w należącej do PSA fabryce Opla w Gliwicach. Trzy dni później zatrzymano produkcję w zakładach Volkswagena Poznań. Zakłady w Poznaniu, Swarzędzu i we Wrześni miały stanąć na dwa tygodnie. Jednak w piątek spółka poinformowała, że zawieszenie produkcji przedłużono do 9 kwietnia. A i ten termin nie jest pewny w obliczu coraz szybszego narastania skali epidemii. Nie można wykluczyć, że przerwa w produkcji odbije się nie tylko na całorocznych wynikach, ale także na planowanych inwestycjach. We wrześniu ub. roku spółka zapowiadała warte 2 mld zł inwestycje w rozbudowę i unowocześnienie zakładów. Na połowę obecnego roku zapowiedziano uruchomienie w Poznaniu produkcji nowej generacji Caddy.