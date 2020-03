Volvo wznowiło produkcję w chińskich fabrykach

Fabryki Volvo wstrzymały swoją produkcję w swoich fabrykach w Szwecji i USA. Póki co ten przestój ma trwać od 26 marca do 14 kwietnia. Ta informacja zbiegła się z wiadomością, że Volvo wznowiło produkcję w chińskich zakładach. To samo dotyczy nowej marki Polestar, która uruchomiła produkcję w chińskim Luqiao.

Jak informuje w swoim komunikacie szwedzka firma: „Obecnie istnieje potrzeba zdecydowanych środków w walce z rozprzestrzeniającym się wirusem. Firma wdraża okresowe procedury dystansu społecznego. Oznacza to zamknięcie produkcji w Europie i USA, i przeniesienie pracy biurowej do domu tam, gdzie to możliwe. Zakład w Belgii pozostanie zamknięty do 5 kwietnia. Zakłady w Szwecji i USA zostaną zamknięte między 26 marca a 14 kwietnia”. Nowa 20-dniowa przerwa w produkcji obejmie wszystkie fabryki w Szwecji. Dotyczy to głównej fabryki aut w Torslandzie koło Goeteborga, oraz zakłady w Skövde i Olofström. W tym samym czasie przerwa zostanie wdrożona w amerykańskiej fabryce w Karolinie Południowej. Do 5 kwietnia przerwę produkcyjną ma zakład w belgijskim mieście Ghent. Zmiana organizacji pracy biurowej zostanie czasowo wprowadzona w szwedzkiej centrali firmy, ale także w Ghent i na rynkach lokalnych.