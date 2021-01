2020 r. na rynkach UE: Mazda z największym spadkiem, Toyota z najmniejszym

W ubiegłym miesiącu cała trójka wywindowała się mocno nad kreskę. Toyota zwiększyła sprzedaż obu swoich marek (Toyoty i Lexusa) aż o 21,9 proc., Grupa Volkswagena poprawiła wynik o 9,7 proc., natomiast FCA – o 9,3 proc. Wzrost sprzedaży odnotowało także PSA, ale nie był on już tak znaczący – tylko 2,9 proc. Choć zważywszy, że pozostali producenci zakończyli grudzień na minusie, a niektórzy zaliczyli głęboki zjazd jak -45,8 proc. w przypadku Mazdy, nawet niewielka poprawa pod koniec tak dramatycznego dla całej branży roku może być powodem do satysfakcji. Bo w sporządzonym przez ACEA zestawieniu minionych 12 miesięcy nie ma producenta, który w ujęciu całego roku by nie stracił. Najbardziej wspomniana Mazda, która sprzedała na rynkach unijnych 118,9 tys. aut, o 42,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Głęboki 33,6-procentowy spadek miała także Grupa Jaguar Land Rover, 30,8-procentowy Honda, niewiele mniejszy bo 30,6-procentowy spadek zaliczył Ford.

Branża chciałaby jak najszybciej zapomnieć o dramatycznych zawirowaniach ubiegłego roku. Jeszcze w styczniu 2020 r. prognozy zakładały na cały rok spadek sprzedaży na poziomie 2 proc. Jednak lockdown w fabrykach samochodów i salonach sprzedaży wymuszony epidemią doprowadził wiosną do załamania popytu. W marcu łączna liczba rejestracji nowych samochodów w UE zmalała r/r o 55,1 proc., w kwietniu o 76,3 proc. W maju rejestracje stopniały w porównaniu do ub. roku o 52,3 proc. do 581 tys. W czerwcu ACEA informowała, że spodziewa się w 2020 r. spadku rejestracji nowych samochodów osobowych o 25 proc. w porównaniu z 2019 r. Oznaczało to, że sprzedaż aut w krajach UE może się skurczyć się do ok. 9,6 mln z 12,8 mln rok wcześniej. Ostatecznie spadek był tylko niewiele mniejszy: zarejestrowano 9,9 mln samochodów, o 23,7 proc. mniej niż w roku 2019. Był to najsłabszy wynik od 2013 r., kiedy przemysł motoryzacyjny odnotował 6 kolejnych lat spadków wskutek globalnego kryzysu w latach 2008-2009. Ale pod względem zmiany procentowej ubiegły rok przyniósł najostrzejszy spadek w historii europejskiego sektora motoryzacyjnego.