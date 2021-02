Amerykańskie linie będą zbierać informacje o swoich pasażerach

W sierpniu administracja Trumpa odrzuciła próbę wymagania od przewoźników, by zbierali informacje od cudzoziemców planujących przybycie do Stanów, bo niektórzy wyżsi przedstawiciele władz uznali, że byłoby to naruszenie prywatności — podał Reuter. Przedstawiciele linii i administracji prowadzili od miesięcy rozmowy o zgłaszanym od dawna przez CDC postulacie, by było obowiązkowe zbieranie takich informacji od zagranicznych podróżnych i przekazywanie ich temu urzędowi.