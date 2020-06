Ile zarabiają kontrolerzy ruchu lotniczego

W Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej trwały negocjacje ws. zmiany warunków płacowych z powodu COVID-19. Agencja poinformowała, że nie osiągnęła porozumienia. - Podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu kwoty bazowej, od której liczone będą wszystkie wynagrodzenia, co oznacza obniżkę wynagrodzeń wszystkich pracowników - mówi Paweł Łukaszewicz, rzecznik PAŻP. Jak duża będzie skala obniżek?

Obecna kwota bazowa w PAŻP to 8500 zł brutto. Jest ona ogłaszana przez pracodawcę raz w roku. W 2021 roku kwota bazowa spadnie do 6500 zł brutto. Agencja wylicza, że koszty pracy stanowią około 65 proc. jej budżetu. Z kolei wpływy do niego pochodzą z opłat od linii lotniczych i innych użytkowników przestrzeni powietrznej.