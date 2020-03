LotdoDomu: Już prawie 22 tys. Polaków wróciło do kraju

W ostatnią sobotę, 21 marca LOT zbierał pasażerów między innymi z Bangkoku, Doha, Miami, Londynu, Podgoricy, Sofii, Wiednia, Edynburga, Kiszyniowa oraz Belgradu i wykonał tego dnia 21 rejsów ewakuacyjnych. Na niedzielę, 22 marca zaplanowano między innymi rejsy z Zagrzebia, Skopje, Bergen, Londynu, Amsterdamu, Podgoricy czy Oslo. Nowe kierunki są już dostępne na stronie: www.lot.com . Ceny biletów są jednakowe dla wszystkich pasażerów znajdujących się na pokładzie i wynoszą, zależnie od odległości do 400 do 800 złotych na trasach europejskich i 1,6-2,4 tys. w przypadku tras międzykontynentalnych. Różnicę między tym, co zapłacił pasażer, a rzeczywistą ceną biletu, pokryje polski rząd.

W poniedziałek, 23 marca będzie można przylecieć do Warszawy z Dubaju, Miami, Bangkoku, Trondheim, Nicei, Sztokholmu, Brukseli i Budapesztu i Dublina. Samoloty LOT polecą także do Cancun w Meksyku, Varadero na Kubie, Rio de Janeiro, Tromso, Denpasar (Bali), Bergen, Larnaki i Brukseli oraz Kapsztadu w RAP. Z tych portów wylecą 24.03) dzień później będzie można przylecieć z Zanzibaru, ponownie z Denpasaru, Bangkoku i Chicago, a 26 marca m.in z Male na Malediwach i z Kolombo na Sri Lance. Na 27 marca zaplanowane są rejsy z Cancun i Varadero, a dzień później z Cebu i Manili na Filipinach oraz z Hanoi. Teoretycznie ma to być ostatni dzień prowadzonej akcji repatriacyjnej, ale przewoźnik informuje, że lista dostępnych połączeń będzie jeszcze uzupełniana.

Na specjalne rejsy czarterowe, z wyjątkiem dwóch brytyjskich lotnisk Heathrow i London City, nie można się odprawić online, tylko osobiście na lotnisku. Jednocześnie LOT zwraca się do wszystkich pasażerów, żeby przyjechali na lotniska, z których odlecą do Warszawy, z wyprzedzeniem większym niż jest to przy normalnych podróżach.

Rejsy w ramach akcji #LotdoDomu różnią się od zwyczajnych wykonywanych na takich samych trasach między innymi kateringiem. Nie ma tam m.in. Skybaru. To nie znaczy jednak, że pasażerowie nie dostają nic do jedzenia. Są to kanapki i napoje w opakowaniach jednorazowych, ale nie będzie ani kawy ani herbaty, które wymagają bezpośredniego kontaktu pasażera z personelem pokładowych. Warto więc, jeśli na lotnisku jest taka możliwość, przed odlotem zaopatrzyć się w produkty, które mogą przydać się w czasie kilkunastogodzinnej podróży. Jednocześnie przewoźnik prosi pasażerów, aby nie umieszczali śmieci, w tym zużytych opakowań w kieszeniach foteli oraz by wszystkie plastikowe butelki oraz puszki dokładnie zgniatali przed wrzuceniem do torby na śmiecie w celu zmniejszenia ich objętości.



Do programu #LotdoDomu dołączyli również Polonus i PKP Intercity, które rozwożą, już bezpłatnie, pasażerów po kraju.