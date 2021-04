Pożegnanie Adama Zagajewskiego. Uroczysty pogrzeb później

Adam Zagajewski urodził się w 1945 r. we Lwowie, ukończył szkołę średnią w Gliwicach, gdzie po II wojnie światowej trafił wraz z rodziną. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, związał się z krakowską Nową Falą. Był sygnatariuszem Listu 59 z 1975 r., za co objęto go zakazem druku. W 1980 r. wraz z pisarzami i uczonymi apelował do komunistycznych władz o podjęcie rozmów ze strajkującymi. Od 1981 r. przebywał na emigracji w Paryżu, od 2002 roku - w Krakowie.