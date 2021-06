Stulecie Winnych — znasz już wyjątkową trylogię i serial na jej podstawie?

Czasem trafiamy na wyjątkowe książki, które potrafią wciągnąć nas bez reszty, a przy tym wzbudzają emocje i poruszają tematy ważne dla każdego z nas. Takie historie zapadają nam w pamięć i mają szczególne miejsce w sercach wielu czytelników. To przy takich książkach śmiejemy się, wzruszamy i wspaniale spędzamy czas, polecamy je znajomym i po latach wspominamy z uśmiechem. Niezwykle pozytywne recenzje Stulecia Winnych udowadniają, że Ałbena Grabowska trafiła swoją historią w gusta czytelników, a może… znalazła drogę wprost do ich serc?

Stulecie Winnych — rodzinna saga, którą pokochali czytelnicy

Autorką Stulecia Winnych jest pisarka o polsko-bułgarskim pochodzeniu, której niespotykane imię oznacza w języku bułgarskim kwitnącą jabłoń. Ałbena Grabowska z wykształcenia jest lekarzem neurologiem oraz epileptologiem i podkreśla, że nie planowała kariery pisarskiej. Pragnęła tylko zapisać historię bułgarskiej strony swojej rodziny. W ten sposób powstał jej debiut, Tam, gdzie urodził się Orfeusz, opublikowany w 2011 roku. Do dziś Ałbena Grabowska wydała ponad 20 książek — co niezwykłe — nie przerywając pracy w zawodzie!

Największą popularność przyniosła autorce trylogia Stulecie Winnych dostępna w księgarni TaniaKsiążka.pl. To historia rodziny (tytułowych Winnych), pochodzących z Brwinowa leżącego pod Warszawą. Dzięki trzem powieściom, których akcja rozgrywa się na przestrzeni stu lat, możemy śledzić ich losy, począwszy od 1914 roku, a konkretniej — przedednia I wojny światowej. Wówczas przychodzą na świat dwie bliźniaczki, Maria i Anna. Ich matka umiera przy porodzie, a ojciec zostaje jedynym opiekunem nie tylko nowo narodzonych dziewczynek, ale także ich dwóch starszych braci. Wdowcowi, Stanisławowi, w obliczu tragedii pomaga rodzina. Jednak dla Winnych to nie koniec zmartwień — rozpoczyna się pierwsza wojna światowa.

Czytelnicy pokochali sagę rodzinną Ałbeny Grabowskiej. Pozytywne, pełne emocji recenzje i opinie, które możemy znaleźć w sieci, sprawiają, że po tę trylogię po prostu chce się sięgnąć! Ci, którzy już przeczytali Stulecie Winnych, chwalą swobodny styl pisania, poruszenie ważnych tematów, umiejętność wywoływania całej gamy emocji oraz wykreowanie postaci, do których czytelnik się przywiązuje. Możemy obserwować, jak kolejne pokolenia Winnych dorastają, zmieniają się i jak każda z postaci próbuje radzić sobie w wojennej zawierusze. Możemy lubić lub nienawidzić bohaterów za ich wybory życiowe i zachowania. Wiele osób odnajduje w Stuleciu Winnych analogie do historii własnej rodziny lub wyobraża sobie, że tak mogło wyglądać życie poprzednich pokoleń.

Trylogia Ałbeny Grabowskiej to po prostu — albo aż! — historia o życiu rodziny w czasach wojny, wraz ze wszystkimi trudnościami, ale i radościami dnia codziennego. To historia o miłości i przyjaźni, o rodzinnych więzach i o stawianiu czoła problemom. Powieść o nadziei i rozczarowaniach oraz o życiu w cieniu obu wojen światowych.

W jakiej kolejności czytać Stulecie Winnych?

Ci, którzy przeżyli — tom 1



Ci, którzy walczyli — tom 2



Ci, którzy wierzyli — tom 3



Stulecie Winnych. Opowiadania



Dwie dodatkowe publikacje dla miłośników tej serii to: Stulecie Winnych. Notes kulinarny oraz Przysmaki Rodziny Winnych. Konfitury, powidła, nalewki i inne przetwory.

Trylogia jest dostępna także w formie jednego tomu z filmową okładką. Osoby, które wolą sięgać po formaty cyfrowe z łatwością znajdą w księgarniach internetowych e-booki i audiobooki (w wykonaniu Pauliny Raczyło). Dzięki temu ta historia może trafić do Ciebie w takiej formie, jaką lubisz najbardziej!

Stulecie Winnych — serial na podstawie książek

Na podstawie serii Stulecie Winnych powstał serial wyprodukowany przez TVP. Pierwszy odcinek wyemitowano w 2019 roku. Do tej pory widzowie mogli obejrzeć trzy sezony — łącznie 39 odcinków. W obsadzie znaleźli się m.in. Jan Wieczorkowski, Adam Ferency, Dominika Kluźniak, Urszula Grabowska. Czwarty sezon Stulecia Winnych jest zaplanowany na wiosnę 2022. To dość czasu, by przeczytać trylogię!

Materiał Promocyjny