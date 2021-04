Poezja przeciw nienawiści

Wcześniej odbyły się spotkania na University of California, Berkeley z udziałem Johna Connelly’ego („Muzyka i poezja przeciwko nienawiści. Rozmowa z Grzegorzem Kwiatkowskim”, na University of Chicago z profesorem Markiem Paynem, na The New York Jewish Theological (seminarium z dr. Davidem Kraemerem, „Wypowiadanie się przeciwko nienawiści”), Na Uniwersytet Cambridge, z udziałem Dame Marina Warner, Alice Oswald, Mark Cocker”.

Z kolei w Polsce poeta byłem gościem Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Katedry UNESCO ds. Edukacji o Holokauście Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W planach są spotkania na Uniwersytecie Amerykańskim w Waszyngtonie, na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, na Uniwersytecie Nowojorskim i Uniwersytecie Michigan.

Grzegorz Kwiatkowski to poeta, muzyk, członek zespołu Trupa Trupa. Autor Biura Literackiego, w którym wydał m.in. „Radości”, „Spalanie”, „Sową” i „Karla Heinza M.” Trzykrotny laureat Nagrody Artystycznej Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Laureat Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców.