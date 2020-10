Inne książki J. K. Rowling - czy znasz je wszystkie?

J. K. Rowling stała się znana na całym świecie dzięki serii książek o Harrym Potterze, który odniósł bezprecedensowy sukces. Kolejne pokolenia zachwycają się serią, nieustannie „zasilając” szeregi Potterhead, czyli miłośników świata magii wykreowanego przez pisarkę w jej powieściach. Do 2018 roku powieść została przetłumaczona na 80 języków i sprzedała się w ponad 500 milionach egzemplarzy, została także wyróżniona nagrodami literackimi.

Harry Potter zachwyca czytelników w każdym wieku. To powieść, w której każdy znajdzie coś dla siebie — bogaty świat magii fascynuje swoją głębią i niezwykłą historią (a także nawiązaniami do mitologii, baśni i legend), losy bohaterów wydają się nam zaskakująco bliskie, a przedstawione w cyklu wartości sprawiają, że to jedna z najlepszych książek, które możemy zaproponować dzieciom lub nastolatkom. Zresztą — wiele osób przyznaje, że właśnie od Harry’ego Pottera zaczęła się ich przygoda z czytelnictwem. Fani nawet po wielu latach powracają do serii oraz do jej adaptacji filmowych. Mimo spektakularnego sukcesu fantastycznej serii, J. K. Rowling nie osiadła na laurach i pisze kolejne powieści. Czy znasz jej „pozamagiczną” twórczość?

Twórczość Rowling poza Harrym Potterem





J. K. Rowling opublikowała kilka książek uzupełniających serię Harry Potter. Większość z nich to niewielkie objętościowo publikacje, które pełnią raczej rolę dodatku do serii i gadżetu dla fanów. Są pięknie wydane i zawierają dodatkowe informacje o magicznym świecie z książek. To Quidditch przez wieki, Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, Baśnie barda Beedle’a oraz sztuka teatralna Harry Potter i przeklęte dziecko, która jednak nie zdobyła popularności wśród fanów.

J. K. Rowling nie ogranicza się jednak do książek dotyczących uniwersum Harry’ego Pottera. W 2012 roku ukazała się jej powieść zatytułowana Trafny wybór, skierowana do dorosłego czytelnika. To licząca ponad 500 stron książka, napisana z rozmachem i humorem. W niewielkim miasteczku Pagford, po śmierci jednego z jego mieszkańców, następuje chaos. Zmarły był członkiem Rady Gminy, a jego stanowisko dawało władzę nad innymi. Teraz każdy chce ją przejąć, a urokliwe miasteczko staje się sceną walki o stołek. Ta sytuacja jest dla Rowling pretekstem do przedstawienia relacji międzyludzkich, życia nastolatków oraz wytknięcia brytyjskiej klasie średniej jej przywar.

Dużą popularnością cieszy się także cykl kryminałów, które J. K. Rowling wydała pod pseudonimem Robert Galbraith. To seria powieści o Cormoranie Strike'u, prywatnym detektywie z trudną przeszłością. Rowling umiejętnie wykorzystuje ten znany motyw do snucia klimatycznych opowieści i tworzenia trzymającej w napięciu fabuły. Pierwsza powieść z serii (Wołanie kukułki) ukazała się w 2012 roku i od tamtej pory w księgarniach pojawiły się cztery książki o śledztwach detektywa Strike’a. Fani doceniają Rowling za umiejętne kreowanie postaci i snucie opowieści, która skupia się na bohaterach, śledztwie i gromadzeniu dowodów, zamiast szokować krwawymi, brutalnymi scenami.

Nowa książka J. K. Rowling — o czym będzie?





A raczej dwie nowe książki, ponieważ na listopad 2020 przypadają premiery aż dwóch polskich wydań powieści J. K. Rowling. Pierwszą z nich jest Ikabog, a drugą - Niespokojna krew (piąta książka o przygodach Cormorana Strike’a), wydana pod pseudonimem Robert Galbraith. Obie książki J. K. Rowling można zamówić przedpremierowo w księgarni internetowej TaniaKsiazka.pl.

Ikabog jest prezentem od autorki dla dzieci dotkniętych skutkami pandemii i konieczności pozostania w domach. To baśń, którą J. K. Rowling napisała ponad 10 lat temu dla własnych dzieci. Początkowo była publikowana na stronie internetowej i dostępna w języku angielskim. Następnie polski wydawca — Media Rodzina — publikował na swojej stronie baśń w odcinkach (na przełomie sierpnia i września tego roku). Niebawem doczekamy się premiery w tradycyjnym, papierowym wydaniu i trzeba przyznać, że jest na co czekać — Ikabog prezentuje się przepięknie. Recenzenci zachwalają baśń, przekonując, że także starsi odbiorcy doskonale bawią się podczas lektury.

Niespokojna krew jest kolejną częścią serii o Cormoranie Strike’u. Jej premierę przewidziano na 25 listopada 2020 roku. Detektyw oraz jego wspólniczka, Robin, po raz pierwszy mają zetknąć się ze sprawą sprzed blisko 40 lat. Strike zostaje poproszony o pomoc, gdy przyjeżdża do Kornwalii, by odwiedzić swoją rodzinę. Kontaktuje się z nim kobieta, której matka zaginęła w 1974 roku w tajemniczych okolicznościach. Miłośnicy Cormorana Strike’a z pewnością już zacierają ręce, a osoby, które lubią jesienne wieczory z klimatyczną lekturą, również powinny zaopatrzyć się w egzemplarz Niespokojnej krwi!

J. K. Rowling na długo zapisze się w historii literatury, a jej nazwisko przez lata będzie kojarzone z ogromnym sukcesem i wspaniałymi powieściami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Najnowsze publikacje, Ikabog oraz Niespokojna krew, to szansa, by po raz kolejny dać się oczarować jej znakomitemu warsztatowi pisarskiemu oraz umiejętności snucia klimatycznych opowieści. Spróbujesz?

