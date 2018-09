Zbigniew Herbert w towarzystwie wieszczów

Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu otworzy we wtorek, 4 września, wystawę inaugurującą II Festiwal Literacki.

Spotkają się na niej Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert. Rękopisy ich utworów ze zbiorów Ossolineum wkomponowane zostaną we wszystkie sale stałej ekspozycji tak, by wchodziły zarazem w dialog z jej głównym bohaterem Adamem Mickiewiczem i jego dziełem.

Poniżej dalsza część artykułu

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, powstały w 1817 roku we Lwowie, od początku istnienia słynął ze znakomitych kolekcji literackich polskich autorów. Gromadzenie ich traktowano wówczas jako element misji związanej z zachowywaniem polskości.

Pierwsze rękopisy Juliusza Słowackiego trafiły do Ossolineum w 1866 roku Były wśród nich brudnopisy i czystopisy utworów, a także cenne rysunki z podróży na Wschód (do Ziemi Świętej z Neapolu w latach 1836–37) i towarzyszące im notatki dotyczące stanu finansów poety. Inne manuskrypty z różnych źródeł powiększyły zbiory roku 1909 z okazji setnej rocznicy urodzin poety. Pojawiły się też portrety rodzinne. Obecna wystawa otwarta zostanie otwarta w dwustu dziewiątą rocznicę urodzin Słowackiego.

Po wojnie, gdy Ossolineum reaktywowało swoją działalność we Wrocławiu, kontynuowało powiększanie kolekcji, m.in. przez prośby kierowane do pisarzy. W 1983 roku na taki apel odpowiedział Zbigniew Herbert i przekazał Ossolineum, jak to określił, coś z liryki, coś z prozy i coś z życia, czyli wiersze „Boski Klaudiusz”, „Do Ryszarda Krynickiego – list” w różnych redakcjach, szkic „Martwa natura z wędzidłem” oraz fragmenty korespondencji wydawniczej. W 2009 do Działu Rękopisów trafiły kolejne wiersze Herberta z lat 1950–75, opowiadanie „Sprawa słonia” i esej „Il duomo”.

Na wystawie „Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert komentują Muzeum Pana Tadeusza” zobaczymy m.in. rękopis „Fantazego” Słowackiego i wiersza „Inkwizytorzy są wśród nas” z tomu „Magiel” Herberta, który jest przewodnim cytatem drugiej edycji Festiwalu Tradycji Literackich Słowacki/Herbert, trwającego od września do listopada.

Na program festiwalu składają się oprowadzania kuratorskie po wystawie, warsztaty teatralne, poetyckie oraz twórczego pisania, a także spotkania. Gościem specjalnym będzie tłumacz Bill Johnston autor najnowszego przekładu „Pana Tadeusza” na język angielski, a także tłumacz m.in. utworów Juliusza Słowackiego, Wiesława Myśliwskiego i Witolda Gombrowicza. Bill Johnston jest też laureatem nagrody Translatlantyk oraz Found in Translation Award.

Odbędzie się ponadto konferencja naukowa „Wątki wspólne w twórczości Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta”.