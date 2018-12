LOT ma już embraery na loty do Londynu

LOT odebrał w Brazylii dwa z czterech zamówionych embraerów 190. Samoloty są już w Warszawie. Od stycznia zaczną latać na europejskich trasach

Lot z Sao Jose dos Campos, gdzie znajduje się fabryka Embraera trwał 30 godzin. Po drodze niezbędne były dwa tankowania: w Recife na wschodzie Brazylii i w Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich.

W najbliższych dni w samolotach będzie montowane wyposażenie dodatkowe, będą się też na nich szkolili piloci LOT-u. W pierwszy rejs z pasażerami jeden poleci 1 stycznia do Budapesztu, a drugi do Wilna. Potem będą wykorzystywane m.in. na trasach do Amsterdamu, Wenecji, Nicei, Billund, Ljubljany, Moskwy, Odessy, Bukaresztu, Zagrzebia i Krakowa.

LOT kupił embraery 190 z myślą o realizowaniu połączeń do Londynu na lotnisko London City z Warszawy (od 7 stycznia), z Budapesztu (od 18 lutego) i z Wilna (od 1 maja, po planowanym podpisaniu umowy ze stroną litewską). Ze względu na krótki pas startowy i stromy kąt podejścia tylko kilka rodzajów samolotów pasażerskich – w tym Embraer 190 – jest certyfikowanych do lądowania na tym lotnisku.

- Dzięki nowym samolotom LOT będzie na lotnisku London City kluczowym przewoźnikiem dla pasażerów podróżujących z Europy Środkowo-Wschodniej – mówi dyrektor komunikacji korporacyjnej LOT Adrian Kubicki, cytowany w komunikacie. - Połączymy port położony w biznesowym centrum Londynu z aż trzema europejskimi stolicami. Między Polską a Wielką Brytanią podróżowało w ubiegłym roku 7 mln pasażerów. Mam nadzieję, że pasażerowie z Polski, Węgier i Litwy docenią naszą nową ofertę i jakość podróży na pokładzie nowych E190.

Każdy z E190 ma na 106 foteli w trzech klasach podróży: biznes, ekonomicznej premium i ekonomicznej. Maksymalny zasięg samolotów z pasażerami to prawie 3,5 tys. kilometrów. Odrzutowce wyposażone są w nowoczesne silniki General Electric CF34, które charakteryzują się obniżoną emisją CO 2 . Samoloty zostały pozyskane w ramach 8-letniej umowy leasingowej LOT-u z firmą NAC (Nordic Aviation Capital), za pośrednictwem której przewoźnik pozyskał wcześniej 20 innych samolotów.

LOT jako jeden z nielicznych przewoźników ma we flocie wszystkie cztery wersje samolotów z popularnej rodziny E-Jet: E170, E175, E190 i E195. W 2004 r. jako pierwszy przewoźnik na świecie obsłużył pierwszy rejs z pasażerami nowym wówczas typem samolotu: Embraer 170. Ta maszyna do dziś dobrze sprawdza się na europejskiej siatce połączeń przewoźnika. Od tamtej pory brazylijski producent sprzedał ponad 1500 samolotów z rodziny E-Jet - opisuje biuro prasowe linii lotniczej w komunikacie.

Tydzień temu przewoźnik odebrał też piątego nowego boeinga 737 MAX 8. W przyszłym roku oczekuje kolejnych B737 MAX, których liczba do końca 2019 r. wzrośnie do co najmniej 12. Do końca 2019 r. do floty zostaną włączone cztery kolejne samoloty B787 Dreamliner, dzięki czemu ich liczba zwiększy się do 15.