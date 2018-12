Emirates: Mamy aplikację do śledzenia, co się dzieje z naszymi samolotami

Samolot jest naprawiany, tankowany czy sprzątany? Załogi linii lotniczych Emirates mogą się tego dowiedzieć dzięki aplikacji. Ma im to pomóc lepiej zaplanować obsługę pasażerów

Autorska aplikacja o nazwie Hub Monitor powstała w Emirates, jej przygotowanie zabrało informatykom pięć miesięcy - informuje przewoźnik w komunikacie.

Dzięki niej personel tej linii lotniczej w Dubaju ma w czasie rzeczywistym wgląd w to, jakie czynności przygotowujące samolot do lotu są wykonywane. "Poprzez system monitorowania i aktywnego ostrzegania aplikacja pomaga uniknąć opóźnień, co przekłada się na lepszą jakość podróży pasażerów" - twierdzi linia lotnicza.

– Aplikacja Hub Monitor to wyjątkowe, innowacyjne narzędzie przygotowane zgodnie z naszą wizją ciągłej weryfikacji naszych procesów i korzystania z inteligentnych sposobów usprawniania naszej pracy z korzyścią dla pasażerów - zapewnia wiceprezes i dyrektor operacyjny linii Emirates Adel Al Redha, cytowany w komunikacie.

Flota Emirates składa się z 270 szerokokadłubowych samolotów Airbus A380 i Boeing 777. Codziennie linie Emirates wykonują około 255 lotów z Dubaju do miejsc na sześciu kontynentach. Loty trwają od niecałej godziny do przeszło 17 godzin. Przygotowanie airbusa A380 – największego samolotu pasażerskiego na świecie – do startu z portu w Dubaju zajmuje około 105 minut, a boeinga 777 – około 90 minut. Należy m.in. wysprzątać maszynę, uzupełnić zapas wody, załadować posiłki, podłączyć zasilanie zewnętrzne (APU), zatankować paliwo, zrobić krótki przegląd techniczny i załadować bagaże i towary. Opóźnienie w jednej z tych czynności może wpłynąć na całość operacji.

Hub Monitor pozwala śledzić przebieg prac w czasie postoju samolotu. Wysyła też personelowi operacyjnemu ostrzeżenia jeśli są opóźnienia lub odstępstwa od ustalonego harmonogramu prac. Z aplikacji można korzystać za pośrednictwem telefonu komórkowego, personel pracujący przy samolocie na płycie postojowej i w innych oddalonych obszarach może więc łatwo uzyskać dostęp do tych informacji.

Aplikacja dostarcza informacji na temat wszystkich samolotów Emirates w Dubaju, umożliwiając planowanie prac, aby ograniczyć wpływ nieuniknionych lub nieprzewidzianych opóźnień.

"Początkowe wyniki po wdrożeniu aplikacji w sierpniu wskazują, że Hub Monitor może doprowadzić do znaczącego zmniejszenia opóźnień na lotnisku Emirates w Dubaju każdego roku".