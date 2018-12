LOT zawiezie turystów w niedzielę do Bułgarii

9 czerwca przyszłego roku LOT otworzy połączenie z Warszawy do Warny. Będzie to druga trasa tego przewoźnika nad Morze Czarne, po Odessie

Zakładany czas podróży to 2 godziny. Samolot będzie startował z Lotniska Chopina o godz. 9.10, żeby lądować w Warnie o 12.10 czasu lokalnego. Rejs w przeciwną stronę ma rozpoczynać się o godz. 13.00 czasu lokalnego z przewidywanym lądowaniem w Warszawie o 14.00. Rejsy będą się odbywały raz w tygodniu, w niedziele.

Poniżej dalsza część artykułu

Rejsy na trasie Warszawa - Warna będą odbywały się boeingiem 737-800, który zabiera 186 pasażerów. Połączenie zostało zaplanowane wyłącznie na sezon letni - od 9 czerwca do 29 września.

Jak podaje przewoźnik w komunikacie, ma dziś w siatce połączeń 107 kierunków. Od początku 2016 r. LOT ogłosił uruchomienie 66 bezpośrednich rejsów m.in. z Warszawy do Miami, Los Angeles, Newark, Seulu, Tokio i Singapuru, z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago, z Krakowa do Chicago i z Rzeszowa do Newark.

W 2017 roku LOT przewiózł łącznie ponad 6,8 mln pasażerów, czyli o ponad jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. W tym roku przewoźnik zakłada przewiezienie 8,9 mln pasażerów, a w 2019 roku 10 milionów.