Wow Air znalazł inwestora

Indigo Partners, amerykański fundusz kapitałowy, między innymi główny udziałowiec Wizz Aira, chce zainwestować w mającą kłopoty islandzką linię lotniczą Wow Air

Indigo Partners i Wow Air podpisały wstępną umowę. Szczegóły porozumienia nie zostały ujawnione.

Wow Air to islandzka tania linia lotnicza, która lata do 25 miejsc w Europie i Ameryce Północnej. - Popyt na tanie usługi lotnicze jest na świecie coraz większy, mamy nadzieję, że z Indigo jako partnerem wykorzystamy w pełni ten wyjątkowo atrakcyjny segment rynku – mówi prezes i główny udziałowiec Wow Air Skuli Mogensen. - Cieszę się, że będę pracował z Indigo. Jestem bowiem przekonany, że jest to najlepsza decyzja długoterminowa, na której skorzystają nasi pracownicy i pasażerowie .

Indigo Partners założone przez W.A. Franke'iego, specjalistę od rynku lotniczego jest głównym inwestorem Tiger Airways z Singapuru i tanich amerykańskich linii Spirit Airlines, a także węgierskich Wizz Air. Indigo angażował się też finansowo w takich przewoźników jak Frontier Airlines (tania linia z Denver), Volaris Airlines (tania linia z Meksyku) i JetSart z Chile. Siedziba firmy znajduje się w Phoenix w Arizonie.

Wcześniej przejęciem Wow Air zainteresowana była Grupa Icelandair, ale ostatecznie do porozumienia nie doszło. Wow Air z powodu problemów finansowych musiał ostatnio zredukować flotę z 20 do 16 maszyn.

