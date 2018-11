Enter Air: To było dla nas rekordowe lato

W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku Enter Air osiągnął 1,06 mld złotych przychodów ze sprzedaży. To o ponad 37 procent więcej niż rok wcześniej. Zysk netto wzrósł o 16,7 procent

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. Enter Air osiągnął 1,06 mld złotych przychodów ze sprzedaży. Oznacza to wzrost o ponad 37 procent w stosunku do tego samego okresu sprzed roku. Zysk operacyjny wzrósł o 54,9 procent, do 122,8 mln złotych, a EBITDA Grupy wyniosła 149,8 mln złotych i była wyższa o 51,9 procent licząc rok do roku. Przewoźnik wypracował w trzech kwartałach zysk netto na poziomie 78,6 mln zł, czyli o 16,7% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

– Pierwsze trzy kwartały roku, a szczególnie sezon Lato 2018 były dla nas bardzo udane – mówi członek zarządu Enter Aira Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie firmy. - Sukces był możliwy dzięki optymalnemu przygotowaniu programu handlowo-operacyjnego i sprawnej jego realizacji, dzięki czemu wykonaliśmy więcej lotów niż przed rokiem. Wyniki są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Zwiększyliśmy zarówno przychody jak i zysk na poziomie operacyjnym i netto, mimo wyższych kosztów paliwa, wyższych kosztów załóg i osłabienia złotego.

Enter Air ma podpisane długoterminowe umowy z największymi biurami podróży w Polsce: TUI Poland, Rainbow i Itaką, a we wrześniu zawar umowę charteru z biurem podróży Coral Travel Poland, której szacunkowa wartość to ponad 100,6 mln złotych.

– Pracujemy już nad kolejnym rokiem. Popyt na nasze usługi zgłaszany przez biura podróży w całej Europie jest bardzo duży. To efekt między innymi wypadnięcia z rynku kilku naszych konkurentów. Ale nie zmieniamy naszego podejścia i kontraktujemy loty tylko z najbardziej stabilnymi partnerami. Warunki rynkowe są dla nas sprzyjające i pozwalają nam na przyśpieszyć tempo wzrostu w przyszłym roku – zapewnia Polaniecki.

Łączna wartość umów podpisanych przez przewoźnika na rynku polskim i za granicą, ma wartość ponad miliarda złotych. I, jak czytamy w komunikacie firmy, Enter Air w najbliższym czasie podpisze kolejne kontrakty, rozmowy trwają.

Pod koniec listopada flota Enter Aira powiększyła się o boeinga 737-800, który będzie wykorzystywany przez 5 lat na zasadzie leasingu operacyjnego. Teraz przewoźnik ma 19 samolotów typu 737-800, a w najbliższych dniach do floty dołączy pierwszy boeing 737 MAX 8, który rozpocznie regularne loty już w grudniu. Montaż drugiego samolotu tego typu jest finalizowany przez Boeinga i ma być on gotowy do odbioru w ciągu kilku tygodni. Razem Enter ma zamówionych sześć 737 MAX 8.

W listopadzie firma podpisała z bankiem DVB umowę finansowania dwóch pierwszych boeingów 737 MAX 8. Przez sześć lat bank zapłaci za ich leasing około 374 mln złotych wraz z odsetkami. W związku z pozyskaniem finansowania nowych samolotów Enter Air złożył do KNF wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu dotyczącego planowanej emisji akcji.