Wizz Air zakłada bazę w Krakowie

Dwa airbusy A321 będą stanowiły bazę Wizz Aira na lotnisku w Krakowie. Pierwszy przyleci w maju, a drugi we wrześniu 2019 roku. Dzięki temu przewoźnik uruchomi 12 połączeń z tego miasta

Kraków będzie 26. bazą Wizz Aira i najnowszą w Polsce po Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu. A321 będą latać do: Londynu, Kijowa, Nicei, Turku, Doncaster, Bari, Billund, Katanii, Larnaki, Charkowa, Oslo i Kutaisi.

Poniżej dalsza część artykułu

W związku z nową inwestycją Wizz Air zapowiada, że będzie rekrutował w styczniu załogi do nowej bazy. Jak mówił podczas konferencji prasowej w Balicach wiceprezes Wizz Aira Stephen Jones przewoźnik zatrudni w Krakowie 80 osób.

- Dzisiejsze wydarzenie podkreśla nasze zaangażowanie w działalność w Polsce, będącej naszym pierwszym rynkiem, na którym rozpoczęliśmy operacje w 2004 roku - mówił Jones. - Wybraliśmy Kraków, ponieważ widzimy zapotrzebowanie na podróżowanie w Małopolsce. Jednocześnie dostrzegamy potencjał w popularności Krakowa zarówno jako kierunku turystycznego jak i w dynamicznym rozwoju miasta w kontekście centrum biznesowego.

- Efektem wieloaspektowych negocjacji, konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju zdywersyfikowanej siatki połączeń na krakowskim lotnisku jest oferta Wizz Aira - wyjaśniał Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport. - Liczymy, że będzie interesująca dla pasażerów i wpłynie pozytywnie na lokalny rynek pracy. Z 12 kierunków oferowanych przez Wizz Aira, aż 10 to nowości na krakowskim lotnisku. Oczekiwane przez naszych pasażerów bezpośrednie połączenie do Gruzji lub loty do Nicei we Francji, Katanii i Bari we Włoszech oraz Larnaki na Cyprze to tylko kilka z nich. Nowe połączenia zainteresują także Małopolan, którzy również wybierają wypoczynek zorganizowany. Współpraca Wizz Air z touroperatorami oraz biurami podróży wzmacnia także tę ofertę Kraków Airport.

ARTYKUŁY POWIĄZANE