LOT-em do Bejrutu z przesiadką w Warszawie

W czerwcu przyszłego roku LOT zacznie latać do stolicy Libanu, Bejrutu. Obok Tel Awiwu będzie to jego drugi kierunek na Bliskim Wschodzie

Połączenie zostało na razie zaplanowane na okres od 14 czerwca do 15 września 2019 r. W czerwcu i wrześniu rejsy będą się odbywały cztery razy w tygodniu, a w lipcu i sierpniu pięć razy. Połączenia będą wykonywane samolotem Embraer 195, który w zależności od wersji zabiera od 112 do 118 pasażerów. "Czy połączenie zostanie utrzymane także na zimę, będzie zależało od zainteresowania pasażerów i wyników przewozowych w okresie letnim" - czytamy w komunikacie przewoźnika.

Samolot będzie startował z Lotniska Chopina o godz. 22.30, żeby lądować w Bejrucie o 2.55 czasu lokalnego. Rejs w przeciwną stronę będzie rozpoczynał się o godz. 3.50 lokalnego czasu z przewidywaną godziną lądowania o 6.30.

"Uruchomienie połączenia przewoźnik motywuje zwiększającym się w ostatnich latach ruchem do Libanu z Europy. Rozkład został skonstruowany w ten sposób, żeby umożliwić dogodny czas przesiadek w Warszawie w drodze do Europy Zachodniej, północnej i na Bałkany. LOT upatruje szansy w ograniczonej obecnie ofercie rejsów do Libanu z Europy Środkowo-Wschodniej innych przewoźników".

W minionych latach LOT woził już pasażerów do Bejrutu. - Mamy dziś znacznie bardziej rozbudowaną siatkę połączeń m.in. do Niemiec i do Skandynawii, skąd spodziewamy się dużego zainteresowania rejsami przez Warszawę na Bliski Wschód – mówi Adrian Kubicki, dyrektor komunikacji korporacyjnej LOT-u.

Połączenie powstanie z myślą o ruchu turystycznym i biznesowym - przekonuje LOT. "Liban charakteryzuje się na tle państw regionu stabilną sytuacją polityczno-ekonomiczną. Według oficjalnych libańskich danych, w tym roku do końca października przyjechało do kraju cedrów prawie pół miliona turystów, co jest potwierdzeniem rosnącego zainteresowania tym miejscem. Ułatwieniem dla pasażerów jest fakt, że między Polską i Libanem obowiązują przepisy niewymagające wcześniejszego występowania o wizę (pieczątkę wjazdową otrzymuje się na lotnisku)".

