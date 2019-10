Lotnisko w Katowicach ma nową wieżę kontroli lotów

Podczas niedzielnego otwarcia p.o. prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski porównał kształt budowli do figury szachowej, nazywając ją „królową”. – Do niedawna symbolem Katowic były wieże szybów górniczych. Dzisiaj krajobraz się zmienił i wierzymy, że to właśnie wieża stanie się elementem charakteryzującym wizerunek Katowic i portu lotniczego – mówił szef PAŻP. Ale jak dodał najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym samolotami. Przypomniał, że według prognoz w 2030 r. ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej ma się podwoić. A w zeszłym roku operacji lotniczych było ponad milion, z czego 900 tysięcy to operacje komercyjne.