Enter Air zarobił 45 milionów złotych w pół roku

Zysk operacyjny wzrósł o 84,2 procent do 81,9 mln złotych, a zysk netto 44,9 mln złotych, co oznaczało o 191 procent więcej niż przed rokiem (15,4 mln zł). Przewoźnik wypracował w pierwszym półroczu wynik EBITDA na poziomie 180 mln zł wobec 40,8 mln zł rok wcześniej.

Do realizacji w pełni zakontraktowanego sezonu letniego Enter Air wykorzystuje 21 samolotów Boeing 737-800 oraz wypożyczone w ramach umowy wet-lease dwa boeingi 737-800 (od słowackiej linii Go2Sky) i dwa airbusy A320 (od bułgarskiej firmy Electra). We flocie przewoźnika znajdują się także dwie maszyny boeing 737 MAX 8, które na razie są uziemione, jak wszystkie te modele na świecie. Po ponownym ich dopuszczeniu do latania Enter Air wystąpi do producenta o odszkodowanie za czas, w którym nie mógł z nich korzystać.