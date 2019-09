LOT wystartował z Budapesztu do Seulu

Wczoraj LOT zapoczątkował bezpośrednie loty z Budapesztu do Seulu. To pierwsze dalekodystansowe połączenie polskiego przewoźnika ze stolicy Węgier do Azji

Boeingi 787 Dreamlinery będą startować z Budapesztu we wtorki, w piątki i niedziele o godzinie 12.25, w rejs powrotny wyruszą w poniedziałki, środy i soboty o godzinie 07.30 - podaje przewoźnik w komunikacie. Podróż trwa około 11 godzin. LOT zapewnia koreańskie menu i pokładowy system rozrywki dostępny w językach koreańskim i węgierskim. W przyszłości na tej trasie latał będzie członek załogi pokładowej znający oba języki. Poniżej dalsza część artykułu

- To kamień milowy w historii Polskich Linii Lotniczych LOT oraz kolejny etap budowania naszej drugiej bazy w Budapeszcie - mówi prezes LOT-u Rafał Milczarski, cytowany w komunikacie. - Pierwszy raz w swojej 90-letniej historii LOT uruchamia połączenie do Azji spoza Polski. Jestem przekonany, że nasza oferta spełni oczekiwania Koreańczyków i Węgrów. Turystyczny i biznesowy potencjał współpracy pomiędzy Budapesztem i Seulem jest ogromny. Co roku na tej trasie podróżuje 75 tysięcy osób, a liczba podróżujących pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Seulem przekracza 580 tysięcy - wylicza Milczarski.

Jak zapewnia przewoźnik, pasażerowie przylatujący z Seulu będą mogli łatwo przesiąść się na rejsy LOT-u z Budapesztu do Warszawy i Londynu, a od 30 marca 2020 roku także do Brukseli, Bukaresztu, Pragi i Stuttgartu. Od tego dnia liczba miast, do których będzie można dolecieć LOT-em ze stolicy Węgier, wzrośnie do 12 - oprócz wyżej wymienionych są to Kraków, Belgrad, Sofia, Nowy Jork i Chicago.

Do obsługi nowych połączeń LOT przeznaczy trzy embraery 195, które będą na stałe stacjonować w budapesztańskiej bazie. W następnym sezonie letnim dołączą do nich cztery maszyny do połączeń krótkodystansowych i jeden boeing 787 Dreamliner.