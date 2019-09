Gdańskie lotnisko dobuduje sobie nowy pirs

W 2035 roku lotnisko w Gdańsku może obsługiwać niemal 10 milionów pasażerów. Nowe inwestycje mają poprawić przepustowość portu

- Rośnie ruch lotniczy, więc musimy rozbudowywać infrastrukturę. Dlatego podpisujemy umowę na rozbudowę terminalu o pirs pasażerski, a jednocześnie realizujemy unikatowy w skali polskiej i europejskiej projekt Airport City, czyli budujemy miasteczko biurowe przy samym terminalu lotniczym - podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski. Poniżej dalsza część artykułu

Z gdańskiego lotniska w pierwszej połowie roku skorzystało niemal 2,5 miliona pasażerów (wzrost o prawie 6 procent rok do roku, czyli o 138 tysięcy). To oznacza, że w całym roku może lotnisko obsłużyć rekordowe 5 milionów podróżnych. Władze portu prognozują, że za sześć lat z Gdańska będzie latać 6,6 miliona pasażerów rocznie, a w 2035 roku - 9,5 miliona. Przetarg na rozbudowę terminalu pasażerskiego T2 o dodatkowy pirs ma zwiększyć przepustowość lotniska, które w ciągu kilkunastu lat może niemal podwoić liczbę operacji lotniczych - z szacowanych 48,5 tysiąca w tym roku do 89 tysięcy w 2035 roku.

- Jeszcze dwa lata i będziemy odprawiać pasażerów w nowym pirsie z nowymi bramkami biometrycznymi - zapowiada Tomasz Kloskowski. Lotnisko przygotowuje się też do rozpoczęcia budowy Airport City, kompleksu biurowców z funkcją usługową, gastronomiczną i hotelową. Takie lotniskowe dzielnice powstają w Europie Zachodniej, wzorem dla Gdańska były te z Düsseldorfu, Monachium, Frankfurtu czy Paryża.

- Wyprzedzamy rozwój ruchu lotniczego. Dzisiaj to my infrastrukturą przygotowujemy się na zwiększony ruch pasażerów w przyszłości. Do roku 2012 było odwrotnie, liczba pasażerów rosła, a my z terminalami i obiektami infrastrukturalnymi goniliśmy ten ruch - tłumaczy Tomasz Kloskowski.

Większa liczba pasażerów w Gdańsku to efekt zwiększenia częstotliwości połączeń realizowanych przez przewoźników i uruchomienie kilku nowych połączeń: do Zurychu (Swiss), Berlina (easyJet), Barcelony (Ryanair), Bodo, Bremy, Kutaisi, Londynu-Gatwick, Oslo-Gardermoen (Wizz Air). Wizz Air poinformował, że zwiększy z 39 do 55 liczbę połączeń do dziewięciu obsługiwanych miast (nowerskich: Oslo, Alesund, Bodo, Stavanger, Trondheim i Haugesund, szwedzkiego Malmo, niemieckiej Bremy i na Islandię). Od czerwca 2020 roku węgierskie linie lotnicze będą latały do Bari nad Adriatykiem. Zapowiedziały też rozbudowę w przyszłym roku bazy w Gdańsku o ósmy samolot i wymianę czterech maszyn na nowocześniejsze Airbusy A320neo.

- Z pewnością będzie się rozwijał zarówno niskokosztowy ruch lotniczy, jak i ruch przewoźników tradycyjnych. Jest to związane z rozwojem regionu gdańskiego, trójmiejskiego i całego Pomorza - podkreśla Kloskowski.

Jak wskazuje prezes gdańskiego lotniska, dla branży lotniczej w Polsce duże znaczenie w najbliższych latach będą miały dwie kwestie - decyzja o przyszłości LOT-u oraz budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na lotnisko w Gdańsku centralny hub nie powinien mieć jednak znaczącego wpływu.