LOT będzie więcej latał z Krakowa do USA

Krakowskie lotnisko i polski przewoźnik poinformowali o tym w komunikacie. - Cieszymy się z nowego połączenia z Krakowa do Nowego Jorku, nasi pasażerowie długo na nie czekali - mówi cytowany w nim prezes Krakowa Airport Radosław Włoszek. - Nowy Jork to miasto wielokulturowe, w wielu aspektach podobne do Krakowa. Nowe połaczenie jest szansą dla naszego regionu na rozwinięcie relacji biznesowych i turystycznych - dodaje.

W przyszłym sezonie letnim liczba rejsów z Krakowa do Chicago wzrośnie z obecnych trzech do pięciu w tygodniu. Dreamlinery LOT-u startować będą z Krakowa we wtorki, środy, w piątki, soboty i niedziele o godzinie 12.20, a lądować w Chicago o 15.30. W drogę powrotną wyruszą w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i soboty o godzinie 17.25, by wylądować w Krakowie o 9.35 następnego dnia.