LOT-em z Mazur do Krakowa przez cały rok

Uruchomione w kwietniu połączenie LOT-u z Szyman do stolicy Małopolski wchodzi do całorocznej siatki - informuje w komunikacie Port Lotniczy Olsztyn-Mazury. Loty, planowane najpierw jako sezonowe, od początku cieszyły się dużym powodzeniem. Chętnych na nie było na tyle dużo, że przewoźnik postanowił utrzymać je przez cały rok.

- Z miesiąca na miesiąc wypełnienie samolotów na tej trasie rosło - mówi prezes lotniska w Szymanach Tomasz Kądziołka, cytowany w komunikacie. - Co ważne, z połączenia korzystają zarówno turyści przylatujący z Małopolski na Warmię i Mazury, jak i mieszkańców naszego regionu podróżujący do Krakowa. Z jednej i drugiej strony są to zarówno turyści indywidualni, jak i zorganizowane grupy - dodaje.