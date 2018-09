LOT leci na podbój Ameryki - tym razem do Miami

PLL LOT otworzy loty do Miami na Florydzie. To szóste połączenie tego przewoźnika z Ameryką Północną

LOT otwiera od 1 czerwca przyszłego roku kolejne połączenie do USA. Tym razem na Florydę. Rejsy będą realizowane cztery razy w tygodniu boeingami 787 Dreamliner. Bilety na połączenia Warszawa - Miami można od dziś kupować.

Połączenia do i z Miami będą się odbywały w każdy poniedziałek, środę, piątek i sobotę. Starty z Lotniska Chopina w Warszawie planowane są na godz. 12.05, a lądowanie w Miami o 17.30 czasu lokalnego. Z Florydy pasażerowie wystartują rejsem wieczornym o godzinie 20.05, żeby wylądować w Warszawie o 12.15.

- Miami to obecnie jeden z największych rynków w USA dotychczas nieobsługiwanych przez LOT i pierwsze tak dogodne połączenie z Europy Środkowo-Wschodniej na Florydę - wyjaśnia prezes LOT-u Rafał Milczarski, cytowany w komunikacie firmy. - To nie tylko doskonały kierunek na wakacje, ale również istotny ośrodek biznesowy w Stanach Zjednoczonych. Obecnie między Europą Wschodnią a Florydą podróżuje prawie pół miliona pasażerów rocznie.

Położone na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego Miami to istotny port handlowy i jeden z największych portów lotniczych w USA.

- Nieprzypadkowo zdecydowaliśmy się ogłosić Miami akurat na początku września. Polska jest blisko zejścia poniżej progu 3 procent odmów wizowych, co pozwoli zakwalifikować nasz kraj do programu ruchu bezwizowego (visa waiver program). Liczy się wynik do 30 września, czyli końca amerykańskiego roku budżetowego - dodaje Milczarski. - Florydę zamieszkuje prawie pół miliona osób pochodzenia polskiego. Niezmiernie cieszy nas, że możemy odpowiedzieć na potrzeby Polonii amerykańskiej, która pierwszy raz zyska bezpośrednie połączenie z Polską. Tym samym pragniemy zachęcić rodaków do podróżowania między Polską i Miami oraz do składania wniosków o wizę jeszcze w tym miesiącu.

Dziś też na Facebooku LOT rozpoczyna konkurs, w którym do wygrania jest 20 podwójnych biletów na nowe połączenie do Miami. Wygra ten, kto wykona zadanie (LOT nie wyjaśnia w komunikacie prasowym, jakie) i dostanie wizę do USA między 5 a 30 września.

Rejs z Warszawy do Miami trwa 11 godz. i 25 minut. LOT tak ustawił godziny rejsów, aby pasażerowie z innych miast - w tym z Budapesztu, Pragi, Bukaresztu, Kijowa i Tel Awiwu - nie czekali długo na rejs za ocean.

Miami będzie 14. połączeniem dalekiego zasięgu w siatce LOT-u, w tym szóstym portem obsługiwanym w Ameryce Północnej. LOT oferuje dziś rejsy z Warszawy: do Nowego Jorku JFK, Newark, Chicago, Los Angeles, Toronto, Tokio, Seulu, Pekinu i Singapuru, a oprócz tego z Krakowa do Chicago, z Rzeszowa do Newark oraz z Budapesztu do Chicago i Nowego Jorku JFK. LOT ma swojej regularnej ofercie ponad 100 kierunków, co oznacza, że od początku 2016 r. ich liczba wzrosła o ponad 60.