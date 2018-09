Rekordowy rozkład jazdy Ryanaira, 17 nowości

Ryanair planuje przewieźć w przyszłym roku w Polsce 12,5 miliona pasażerów, o 4 procent więcej niż w tym roku. Otworzy 17 nowych tras

Ryanair ogłosił dzisiaj w Warszawie rekordowy rozkład lotów z Polski na lato 2019. Planuje dodać dwa samoloty do bazy w Modlinie i Krakowie. W sumie będzie miał 210 tras w siatce lotów.

17 nowych tras na lato 2019 roku to:

Warszawa Modlin - Amman, Kijów, Lwów, Marsylia

Bydgoszcz - Glasgow P. i Kijów

Gdańsk - Barcelona i Kijów

Kraków - Amman, Bordeaux, Hamburg, Kijów i Lwów

Poznań - Cork, Kijów i Sztokholm

Wrocław – Kijów

Jednocześnie irlandzki przewoźnik zamierza silnie rozwinąć działalność uruchomionej w tym roku linii czarterowej - Ryanair Sun. W pierwszym sezonie przewiezie ona 700 tysięcy pasażerów. Negocjuje już kolejne kontrakty z biurami podróży na nowy sezon. letni.

- Chcemy podwoić ruch lotniczy z Modlina z 3 do 6 milionów pasażerów w ciągu najbliższych 5 lat - zapowiedział podczas konferencji prasowej w Warszawie prezes Ryanaira prezes Michael O'Leary. - Niestety, wzrost ruchu i rozwój Modlina jest niesprawiedliwie i bezprawnie blokowany przez konkurencyjne Lotnisko Chopina i jego właściciela, PPL. Ryanair złożył już w tej sprawie skargę do Unii Europejskiej, a także wystąpił z pisemną ofertą współfinansowania rozbudowy infrastruktury w Modlinie, niezbędnej do dalszego rozwoju lotniska, aby mogło ono skutecznie konkurować z drogim Lotniskiem Chopina.