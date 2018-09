Finnair rozwija skrzydła w stronę Azji

Finnair doda - następnego lata - połączenia na wielu azjatyckich trasach, w tym dwa codzienne loty do Hongkongu i połączenia do Japonii

Linia lotnicza zwiększy w sezonie letnim swoją przepustowość do Japonii o 15 procent. Trzy cotygodniowe połączenia pojawią się na trasie Helsinki-Osaka, co oznacza, że Finnair obsłuży w sumie dziesięć cotygodniowych lotów między Helsinkami a Osaką w sezonie letnim, dodatkowe drugie codzienne połączenie będzie obsługiwane od 31 marca 2019 roku - podaje komunikat prasowy przewoźnika.Firma będzie obsługiwała dwa razy dziennie loty do Tokio przez cały sezon letni 2019 r., doda również trzecie codzienne połączenie podczas japońskiego święta Złotego Tygodnia, Finnair planuje otworzyć 41 lotów tygodniowo do Kraju Kwitnącej Wiśni. "Kontynuujemy realizację naszej strategii rozwoju, a nowe połączenia jeszcze bardziej wzmacniają naszą ofertę na kluczowych rynkach azjatyckich" - mówi dyrektor handlowy Finnaira Juha Järvinen."Liczba podróży między Azją a Europą stale rośnie w ostatnich latach i spodziewamy się, że ta tendencja utrzyma się w przyszłości" - dodaje. Finnair znacząco zwiększy swoją obecność w Chinach, podnosząc ogólną przepustowość o 12 procent w sezonie letnim i oferując w sumie 42 loty tygodniowo pomiędzy Helsinkami i Chinami.