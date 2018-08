Nowe sklepy Baltony na wrocławskim lotnisku

Baltona oddała do użytku podróżnych Portu Lotniczego Wrocław pięć konceptów sklepowych. Turyści znajdą w nich różnorodną ofertę produktów

Pomysł firmy dotyczy artykułów z kategorii travel retail, w tym marek modowych, zapachów, kosmetyków i alkoholi. Klienci mogą również poczuć koloryt Wrocławia i regionu poprzez wyjątkową gamę produktów lokalnych - podaje informacja prasowa Baltony."Nasze nowo otwarte sklepy w Porcie Lotniczym Wrocław mają nie tylko odpowiedzieć na potrzeby pasażerów, ale pójść o krok dalej – zaskoczyć ich niespotykaną nigdzie indziej ofertą handlową i aranżacją przestrzeni. Odważne decyzje takie jak rozszerzenie oferty produktów lokalnych czy przywrócenie polityki dwóch cen, która podkreśla walory zakupów wolnocłowych są tego najlepszym przykładem" – komentuje w komunikacie przedstawiciel firmy Piotr Kazimierski. "Jesteśmy przekonani, że oferowany asortyment oraz atrakcyjne przestrzenie zaprojektowane przez londyńskie biuro architektoniczne The Design Solution spotkają się z pozytywnym odbiorem podróżnych i będą realnym wsparciem dalszego dynamicznego rozwoju wrocławskiego lotniska" - dodaje."Jestem przekonany, że nowo otwarte sklepy Baltony sprostają tym oczekiwaniom. Wierzę, że nasza współpraca przyniesie korzyści dla obu stron, a beneficjentami będą przede wszystkim pasażerowie" – zaznacza jednocześnie prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś. W ramach pięcioletniej koncesji, Baltona stała się jedynym operatorem oferty detalicznej wrocławskiego portu lotniczego. Firma otworzyła pięć przestrzeni sklepowych znajdujących się zarówno w strefie ogólnodostępnej jak i w strefie zastrzeżonej terminalu, o łącznej powierzchni ponad 800 mkw. Największa strefa – Wrocław Duty Free – to szeroki asortyment perfum, kosmetyków do makijażu i produktów ekologicznych. Aranżacja ponad trzystumetrowego sklepu została bezpośrednio zainspirowana Wrocławiem – kolorami i formami Starego Miasta, których motywy odnaleźć można w wizualizacji sklepu oraz w opakowaniach prezentowych. Pomysł "Spirit of Poland" oferuje wybór pamiątek i produktów tradycyjnie kojarzonych z Polską, są to m.in. słodycze, lokalne wyroby garmażeryjne, sery, konfitury, miody, czy alkohole. Pasażerowie znajdą tu również pamiątki inspirowane pobytem w naszym kraju, artykuły związane z Dolnym Śląskiem, na przykład ceramikę Bolesławca.