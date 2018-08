LOT otwiera połączenie z Lublina do Warszawy

W poniedziałek LOT uruchomi bezpośrednie połączenia z Lublina do Warszawy. Rejsy będą odbywały się codziennie z wyjątkiem wtorków i sobót

- Robimy to z myślą o pasażerach chcących podróżować z Warszawy po Europie - mówi rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski. Skorzystać mogą też chcący dotrzeć do innych dużych polskich miast. - W mniej niż trzy godziny można dotrzeć do Gdańska, Krakowa, Szczecina, Katowic i Poznania. Ułatwiona jest też podróż do Wrocławia - dodaje Jankowski.

Wszystkie loty będą odbywały się z przesiadką w stolicy. Loty z Lublina do Warszawy umożliwią pasażerom kilkadziesiąt innych połączeń w tym do Stanów Zjednoczonych, Kanady i wszystkich miast Europy Zachodniej. Oczekiwanie na kolejny samolot ma trwać nie dłużej niż godzinę.

