Europejskie linie lotnicze będą się konsolidować

Zdaniem Joussena rynek lotniczy jest bardzo trudny, a największa konkurencja panuje w Niemczech. Nawet upadłość Air Berlina, do której doszło pod koniec 2017 roku, nie zmniejszyła podaży. Samoloty bankruta przejęła Lufthansa (operacje z Düsseldorfu). Z kolei Ryanair kupił należącą do niego austriacką linię Niki, nazwał Lauda i dalej agresywnie rozwija.

Prezes Grupy TUI zaznaczył, że w ciągu trzech miesięcy do końca czerwca skonsolidowana strata przewoźników w Niemczech wyniosła od 500 do 600 milionów euro. To zbyt wysoka kwota, by można ją było odzyskać, podnosząc ceny biletów.