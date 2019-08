Jeszcze więcej pasażerów na greckich lotniskach

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku liczba pasażerów obsłużonych przez greckie lotniska wzrosła o 4,7 procent do 35,5 miliona. W tym czasie odbyło się 298,9 tysiąca lotów, z czego prawie 177 tysięcy z zagranicy.

W samym lipcu do kraju przyleciało prawie 10 milionów podróżnych, czyli o 3,1 procent więcej rok do roku. Ponad 4 miliony z nich to goście zagraniczni (wzrost o 3,5 procent). W siódmym miesiącu roku wykonano też o 2,1 procent więcej operacji lotniczych - 77,3 tysiąca.